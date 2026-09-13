Долу ръцете на прайда от децата! Те не са бойно поле за идеологии
Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
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Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
Държавите трябва да издават документи според половата идентичност
Менлоу Парк. Facebook въведе възможността потребителите да се идентифицират в профилите си с пол различен от "мъж" или "жена". Засега опцията е активн...