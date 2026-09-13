Великобритания ще разследва смъртта на Александър Литвиненко
Лондон. Правителството на Великобритания обяви във вторник публично разследване смъртта през 2006 г. от отравяне на бившия агент на КГБ Александър Лит...
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Лондон. Правителството на Великобритания обяви във вторник публично разследване смъртта през 2006 г. от отравяне на бившия агент на КГБ Александър Лит...
Париж. Ясер Арафат не е бил отровен, твърди доклад на френски учени, разследващи смъртта на палестинския лидер. Според изследванията им, цитирани о...
Убива за дни, съсипва всички органи
Москва. Руската експертиза на пробите, взети от тленните останки на бившия палестински лидер Ясер Арафат, изключва тезата за отравяне с полоний-210,...