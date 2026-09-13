Поли Карастоянова: Уморихме се от евтини герои
Небходимо е лидерство и държавническо поведение
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Небходимо е лидерство и държавническо поведение
Тя добави, че в момента туроператорите предлагат и работят в двете валути от лева и евро
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