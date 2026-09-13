Борисов е летял 422 пъти с "Авиоотряд 28"
Десетки полети са били само за експремиера, дори без гардове на НСО
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Десетки полети са били само за експремиера, дори без гардове на НСО
София. Бившият вече директор на Авиоотряд 28 кап. Пенчо Пенчев ще бъде разпитван от депутати в парламента. Комисията, която разследва полетите на експ...
София. "Ако в хода на разследването за "Авиоотряд 28" се установят нарушения, ще започне проверка кога са започнали". Това каза по време на пресконфер...
София. Нито Военновъздушните сили (ВВС), нито Националната служба за охрана (НСО) имат задължение да пазят списъка на пътниците, летели с въздухоплава...