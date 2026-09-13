Заради шише ракия: 60-годишен уби брат си
Брат уби с тояга брат си заради шише ракия
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Брат уби с тояга брат си заради шише ракия
Преди минути той бе транспортиран в реанимация на МБАЛ Благоевград
Зле завърши варенето на ракия за трима мъже в благоевградското село Покровник. Те са с различна степен на изгаряне заради възпламенилия се алкохол. Ин...
Покровник. Почина премръзналата Анка Илиева от благоевградското село Покровник. Въпреки бързата реакция на близките й и спешните реанимационни действ...