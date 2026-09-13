САЩ с нов план за покоряване на Луната
съобщи началникът на НАСА ДжеймсБрайденстийн.
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съобщи началникът на НАСА ДжеймсБрайденстийн.
НАСА публикува подробен поетапен план за усвояването на Марс, където неотдавна бе открита вода, съобщи Нюзру. Докладът "Пътешествие на НАСА на Марс: с...
София. 60 години от първото изкачване на Еверест се навършват днес. На 29 май новозеландецът Едмънд Хилари и непалският шерп Тенсинг Норгей успяват д...