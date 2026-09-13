Биков каза кои са първите, поканени за преговори с ГЕРБ
Според него България има нужда от проевропейско и антикризисно управление
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Според него България има нужда от проевропейско и антикризисно управление
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