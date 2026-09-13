Пощенска банка и ПОК „Доверие“ обединяват усилия в партньорство
Споразумението ще даде възможност на клиентите на банкатада се възползват от още повече иновативни решения за своите финанси
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Споразумението ще даде възможност на клиентите на банкатада се възползват от още повече иновативни решения за своите финанси
Благодарение на това потребителите получават още по-високо ниво на сигурност на данните и усъвършенствано клиентско преживяване
Законът защитава парите на хората за втора и трета пенсия, категорични са експертите