Ученици с поетична вечер за Апостола
В знак на признателност към делото и паметта на Васил Левски ученици и учители от Основно училище „Никола Парапунов" в Разлог организираха поетична ве...
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В знак на признателност към делото и паметта на Васил Левски ученици и учители от Основно училище „Никола Парапунов" в Разлог организираха поетична ве...
Отбелязваме 95 години от рождението на големия български поет, сценарист, драматург, преводач и човеколюбец Валери Петров. По този повод в Националния...