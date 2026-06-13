Пуснаха подземната улица в Бургас
Първата подземна улица в Бургас е вече факт. Новоизградената отсечка бе отворена за движение в четвъртък, а целта е да бъде облекчен градският трафик...
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Първата подземна улица в Бургас е вече факт. Новоизградената отсечка бе отворена за движение в четвъртък, а целта е да бъде облекчен градският трафик...