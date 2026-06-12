Привличаме богати гмуркачи с потънали ветроходи от 19 век
Варна. Потънали дървени кораби и ветроходи от 19 и началото на 20 век са истинска примамка за търсачи на силни усещания и богати туристи, които посеща...
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Варна. Потънали дървени кораби и ветроходи от 19 и началото на 20 век са истинска примамка за търсачи на силни усещания и богати туристи, които посеща...