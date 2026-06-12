Обзавеждат яхти с подвижен остров
Последната мода при яхтите е подвижен остров. Това е сгъваема платформа с размери 10 на 8 метра. Дизайнът е на Хенри Уорд. "Островът" може да се сгъне...
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Последната мода при яхтите е подвижен остров. Това е сгъваема платформа с размери 10 на 8 метра. Дизайнът е на Хенри Уорд. "Островът" може да се сгъне...