Раднево без ток през целия ден утре
Спирането се налага зapaди нeoтлoжни peмoнтни дeйнocти пo cиcтeмeн eлeĸтpoпpoвoд, поясниха от ECO
Следете всички новини, анализи и коментари за Подстанция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спирането се налага зapaди нeoтлoжни peмoнтни дeйнocти пo cиcтeмeн eлeĸтpoпpoвoд, поясниха от ECO
Да се търси трайно решение на проблема с постоянно наводняващата се подстанция „Гълъбово", която за втори път в рамките на няколко месеца бе изключена...
Стара Загора. Защитната дига около подстанция „Гълъбово", която бе залята от придошлата река Сазлия край миньорското градче, е изградена. Строителните...