Гледаме рядко астрономическо зрелище в небето до часове
Това се случва за първи път от близо шест години, а следващият път ще бъде чак през 2038 г.
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Това се случва за първи път от близо шест години, а следващият път ще бъде чак през 2038 г.
Как да направим масата красива без излишни предмети
Не сме убедени обаче кой ще бъде на второ, трето и четвърто място, посочи Евелина Славкова
Разпределението на устройствата в държавата
Къде да гледаме и какво да очакваме в часовете след залез-слънце
Изложба "История на училището през фотообектива" е открита в музей "Войнишко въстание" в Радомир. Експозицията е подредена по повод 90-та годишнина на...
Многократната световна шампионка по спортна стрелба Весела Лечева влиза в червената листа във Велико Търново. И ще дърпа гласове за червените от после...