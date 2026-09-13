420 хил. британци искат нов референдум
Все повече британци търсят информация за ЕС в Гугъл 420 000 британци искат нов референдум. Толкова са хората, подписали се под онлайн петиция, която...
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Все повече британци търсят информация за ЕС в Гугъл 420 000 британци искат нов референдум. Толкова са хората, подписали се под онлайн петиция, която...
Две подписки в подкрепа и против оставането на проф. Божидар Димитров като шеф на НИМ бяха внесени в МС. Подписката с искане за пенсионирането му, ини...
От петък всеки избирател ще може да провери дали името му е използвано без негово съгласие в нечия партийна подписка за регистрация на местния вот. ЦИ...
София. Най-много сигнали за злоупотреба с лични данни от парламентарно представените партии има срещу Атака. (12 на брой и 4 жалби). ДПС пък е само с...
Вместо парафи да събират от партиите по-големи депозити Михаил Константинов Скандалът с личните данни в партийните списъци не е нов, а е с двадесетг...
София. Контрапротестиращите ще връчат на премиера Пламен Орешарски събраните 384 000 подписа в подкрепа на правителството. Десетки представители на...
София. За пореден ден контрапротестът в подкрепа на кабинета „Орешарски" е пред посолство в столицата. След като предните дни привържениците на правит...
София. Не сме боклуци, не сме лош материал. Това казаха протестиращи в подкрепа на кабинета „Орешарски", които за пореден ден са около пилоните на НДК...