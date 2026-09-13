Подслушвали президент и премиер в Турция
Уволниха още 800 полицаи, депутат напусна партията на Ердоган
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Уволниха още 800 полицаи, депутат напусна партията на Ердоган
Англичани казват до месец подслушван ли е незаконно Росен Плевнелиев
Москва. Русия заяви, че не е ималa никакво участие в плановете за пътуване на беглеца от американското разузнаване Едуард Сноудън. Точното местонахож...