Как става? Наш артист подкара Майбах!
На който би завидял всеки арабски шейх
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На който би завидял всеки арабски шейх
Руският президент Владимир Путин подкара най-новата Lada Vestar и направи тест драйв на машината, като показа отлична техническа грамотност. Путин сп...
Стотици жители и гости на Кърджали се събраха на трасето край Водното огледало, където се проведе част от международното офроуд състезание. Кметът на...
Хасково. 12-годишно момче се качи на мотопед, с което предизвика пътен инцидент в Хасково. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Вчера, 26 авг...