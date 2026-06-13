Дерибеите на Доган скочиха на полицията, искат да превземат сараите! (ВИДЕО)
Вчера собственикът на имота поиска Ахмед Доган да го напусне веднага
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Вчера собственикът на имота поиска Ахмед Доган да го напусне веднага
Молим се за възстановяването на тези, които бяха ранени, написа Тръмп
При гласуването и преброяването на гласовете са допуснати сериозни нередности
Наказание и за 13-те му поддръжници