Църквата почита Тит Чудотворец, бранел иконите
Господ го удостоил с чудотворство
Следете всички новини, анализи и коментари за Почита. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Господ го удостоил с чудотворство
На 21 февруари Църквата ни почита Св. Евстатий, архиепископ Антиохийски и Св. апостол Тимотей
На 19 февруари честваме Свети апостоли Архип, Филимон и мчца и равноап. Апфия.
Алън Рикман не гледал нито една от собствените си роли Един от легендарните британски актьори Алън Рикман си отиде без време на 69-години, след продъ...
Незабравимият маестро Методи Матакиев ще бъде почетен от Симфоничния оркестър и Смесения хор на БНР с концерт от любими арии, дуети и хорове из опери...