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САЩ почетоха наш генерал

САЩ почетоха наш генерал

Генерал-майор Нейко Ненов стана първият български военен, въведен в Залата на славата на колежa на сухопътните войски в САЩ. На церемонията в Карлайл,...

11 януари | 22:25
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