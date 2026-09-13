Колеги и приятели на ст. лейт. Николай Саръев почетоха паметта му в Крумовград

Колеги и приятели на ст. лейт. Николай Саръев от 68- ма бригада –Специални сили в Пловдив се събраха в Крумовград, за да сложат цветя на гроба му И...