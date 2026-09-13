САЩ почетоха наш генерал
Генерал-майор Нейко Ненов стана първият български военен, въведен в Залата на славата на колежa на сухопътните войски в САЩ. На церемонията в Карлайл,...
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Генерал-майор Нейко Ненов стана първият български военен, въведен в Залата на славата на колежa на сухопътните войски в САЩ. На церемонията в Карлайл,...
Колеги и приятели на ст. лейт. Николай Саръев от 68- ма бригада –Специални сили в Пловдив се събраха в Крумовград, за да сложат цветя на гроба му И...
Приятели, колеги и ученици на незабравимия Венцислав Кисьов се събраха преди вечер в аулата на НАТФИЗ, за да го почетат с премиерата на книгата "Сбого...