Райков с Орден на Почетния легион
Бившият служебен премиер и бивш посланик във Франция, а понастоящем - в Италия, Марин Райков вчера бе награден със степента Командир на Почетния легио...
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Бившият служебен премиер и бивш посланик във Франция, а понастоящем - в Италия, Марин Райков вчера бе награден със степента Командир на Почетния легио...