Теди Москов и Филип Трифонов - почетни роми в Каварна
Добрич. "Вие сте новите българи", с тези думи поздрави жителите на ромската махала в Каварна най-новият почетен ром Филип Трифонов. Ромската махала...
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Добрич. "Вие сте новите българи", с тези думи поздрави жителите на ромската махала в Каварна най-новият почетен ром Филип Трифонов. Ромската махала...
Режисьорът Теди Москов и актьорът Филип Трифонов ще бъдат тазгодишните носители на титлата "почетен ром" на Каварна. И двамата са големи приятели на г...
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