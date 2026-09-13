Шестима чиновници в Банско почерпиха на Ивановден
Шестима именяци, сред които и секретарят на общинска администрация в Банско Иван Кадев, събраха за наздравица своите колеги по случай Ивановден. Градо...
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Шестима именяци, сред които и секретарят на общинска администрация в Банско Иван Кадев, събраха за наздравица своите колеги по случай Ивановден. Градо...
Кметът на Сливен Кольо Милев почерпи журналисти за рождения си ден. "Станах на 62 години, но се чувствам на толкова, колкото сте вие", заяви Кольо Ми...
Сладки ли са кюстендилските череши? На този въпрос могат да отговорят много депутати, които днес Мая Манолова от БСП почерпи с вкусния плод. За поредн...