Тайните на Побит камък! 3 версии за произхода му
Най-популярната хипотеза, провокирана от фалическата форма на скалата, го свързва с древните траки
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Най-популярната хипотеза, провокирана от фалическата форма на скалата, го свързва с древните траки
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