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Банките с дежурни офиси

Банките с дежурни офиси

Банките ще имат дежурни филиали по празниците. УниКредит Булбанк ще обслужва клиенти на 24, 25, 26, 31 декември и 2 януари. 18 дежурни офиса на банка...

24 декември | 20:20
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