Добричлии активно набират средства за нов храм
. Дни преди Коледа са проведени две благотворителни кампании, в които са събрани над 8 хил. лв.
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. Дни преди Коледа са проведени две благотворителни кампании, в които са събрани над 8 хил. лв.
Старозагорци ще паркират безплатно в центъра в празничните дни
Банките ще имат дежурни филиали по празниците. УниКредит Булбанк ще обслужва клиенти на 24, 25, 26, 31 декември и 2 януари. 18 дежурни офиса на банка...