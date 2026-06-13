По-нисък Еверест след земетресението в Непал
Еверест вече е по-нисък след смъртоносното земетресение в Непал на 25 април. Това пише в. "Хъфингтън пост", цитирайки група учени. Височината на Покр...
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Еверест вече е по-нисък след смъртоносното земетресение в Непал на 25 април. Това пише в. "Хъфингтън пост", цитирайки група учени. Височината на Покр...