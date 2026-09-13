Лекари: Какво се случва с организма на прекаралите инсулт
Спят прекалено много или по-малко
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Спят прекалено много или по-малко
Предоставя се възможност на водача да избере да плати всички глоби или част от тях
Събитието не е същото - липсва дори снегът
Зa дeнонощието са регистрирани 88 нови смъртни случая
Още 303-ма пациенти с Ковид-19 са приети в болница
26 са починали през последните 24 часа
В интензивни отделения са 378.
Само 1,38% от тестовете са положителни
Поставените дози ваксини са общо 815 463
За последното денонощие са излекувани 4244 души
13,8% от тестовете са положителни
22-ма са починали през последните 24 часа
Спасителите ще обхождат плажовете по двойки
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Положителни резултати в борбата с контрабандата отчете ежегодното проучване на фирмите от тютюневия бранш. To се възлага на петте компании, част от "...