Десетки на брега на Дунав. Голямото плуване
Всички участници получиха грамоти
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Всички участници получиха грамоти
Малките тайни на големите шампиони
Състезателите са дишали трудно - за това разказват треньори и родители
Антъни Иванов и компания тръгнаха за Република Корея
Денис Койков и Калина Захариева участват в престижния турнир „Купата на Средиземноморието“ в Бургас
На Олимпиадата в Рио някои спортисти предизвикаха силен интерес, но не само заради уменията си. Камерите непрекъснато показват странните петна по гърб...
Първи Международен турнир по плуване „Пирин – Благоевград" се провежда в новия басейн с олимпийски размери в благоевградския квартал „Еленово". Стоти...
Плувният турнир „Икономия" в Серес обогати колекцията от медали и купи на малките плувци на Сандански. Те показаха отлично плуване и постигнаха забеле...
150 деца бяха обхванати в курове по плуване през лятната ваканция в Момчилград. Интересът бе голям и тази година малчуганите бяха с една трета повече...
Общо 118 деца от различни училища в Кърджали завършиха с успех програмата „Научи се да плуваш". Тя е на Министерството на младежта и спорта и за шес...
Рекорден брой плувци се очакват в поредното юбилейно издание на плувния маратон Галата – Варна. 75-ият старт на най-старото плувно състезание от подоб...
Варна. Двама 18-годишни младежи станаха победители в най-стария у нас плувен маратон Галата –Варна. Състезанието в открито море се оказа и рекордно –...
Барселона. И четиримата наши плувци вече провеждат тренировки в Барселона, където върви световното първенство по плувни спортове. "Нямаме никакви про...