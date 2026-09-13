Всичко за Плувци

Следете всички новини, анализи и коментари за Плувци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Спорт
150 нови плувци в Момчилград

150 нови плувци в Момчилград

150 деца бяха обхванати в курове по плуване през лятната ваканция в Момчилград. Интересът бе голям и тази година малчуганите бяха с една трета повече...

03 септември | 12:52
0 коментара
3096
Кърджали има нови 118 плувци

Кърджали има нови 118 плувци

Общо 118 деца от различни училища в Кърджали завършиха с успех програмата „Научи се да плуваш". Тя е на Министерството на младежта и спорта и за шес...

21 август | 14:40
0 коментара
3134