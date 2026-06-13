Зъболекар слага пломба на чене
Здравна каса, полиция и прокуратура нищят дейността на стоматолог от Разлог след куп жалби на пациенти. В тях се твърди, че д-р Румен Дупаринов редовн...
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Здравна каса, полиция и прокуратура нищят дейността на стоматолог от Разлог след куп жалби на пациенти. В тях се твърди, че д-р Румен Дупаринов редовн...