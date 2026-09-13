Расте интересът към грамофонните плочи, експерти казаха тайната
Този уикенд в Дома на киното в София базар за плочи събра почитатели на музиката, които търсят звук, различен от дигиталния
Следете всички новини, анализи и коментари за Плочи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Този уикенд в Дома на киното в София базар за плочи събра почитатели на музиката, които търсят звук, различен от дигиталния
Това се случва за първи път от над 30 години
Радиожурналистът Тома Спространов разпродава плочите от многобройната си колекция, за да купува лекарства на тежкоболната си приятелка- музикалният ре...
Община Варна смята да обяви награда срещу информация за крадците на тротоарни плочки. Това съобщи за Дарик инж. Христо Иванов - зам.-кмет по инфрастру...
Ню Йорк. Откриха два кашона с неиздавани записи на Боб Дилън – включително кавъри и алтернативни варианти на известни парчета, в дома на възрастна жен...