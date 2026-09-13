Всичко за Плевня

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Разследват палеж на плевня

Разследват палеж на плевня

Краище. Плевня лумна в пламъци в белишкото село Краище. сигнал за огнения инцидент е подаден към 22,39 часа. Веднага на място са пристигнали огнеборци...

23 октомври | 11:50
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Разкриха подпалвач на плевня

Разкриха подпалвач на плевня

Благоевград. Благоевградската полиция успя да разкрие кой е причинил пожара в симитлийското село Градево навръх Гергьовден. Тогава бе изпепелена селск...

08 май | 10:32
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