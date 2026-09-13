Подпали се плевня, пожарът изпепели къщи край Велинград
Хората и животните са били изведени от горящите постройки в село Кръстава
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Хората и животните са били изведени от горящите постройки в село Кръстава
Умишлен палеж на плевня разследва полицията. Сигнал за огненото бедствие е получен на телефон 112 в понеделник към 23,13 часа. Горяла селскостопанска...
Пожар лумна в пълна с фураж и зърно плевня край Якоруда. Сигнал за огнения ад е подаден в четвъртък в 14:48 часа. Огнеборци от града са започнали бит...
Краище. Плевня лумна в пламъци в белишкото село Краище. сигнал за огнения инцидент е подаден към 22,39 часа. Веднага на място са пристигнали огнеборци...
Благоевград. Благоевградската полиция успя да разкрие кой е причинил пожара в симитлийското село Градево навръх Гергьовден. Тогава бе изпепелена селск...
Симитли. Голям пожар вилня в селскостопанска постройка в симитлийското село Градево. За щастие, няма пострадали, спасени от огъня са и съседните къщи....
Симитли. Голям пожар унищожи селскостопанска постройка в село край Симитли, огнеборците спасиха съседната къща, съобщи БГНЕС. Към 21.40 часа снощи от...
Благоевград. Пенсионер предизвика пожар и се озова в ареста. Сигнал за горяща плевня в местността Валоги край Сандански е получен около 10:25 часа в...