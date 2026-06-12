БГ плетени килими очароваха бразилци
Филологът Малина Ненкова дели времето си между офиса за недвижими имоти и ателието, където твори прелестите В ушите и в сърцето си още чувала знамени...
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Филологът Малина Ненкова дели времето си между офиса за недвижими имоти и ателието, където твори прелестите В ушите и в сърцето си още чувала знамени...