Plesio празнува 10-годишен юбилей
В утрешния брой на "Стандарт" ще откриете специалното юбилейно издание на каталога на Плесио, посветено на 10 годишнината на фирмата в България. Специ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Plesio. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В утрешния брой на "Стандарт" ще откриете специалното юбилейно издание на каталога на Плесио, посветено на 10 годишнината на фирмата в България. Специ...
Специалното лятно издание на каталога на Плесио, което ще откриете в този брой на "Стандарт", е изцяло посветено на ваканцията и плажа. Читателите ще...
Новият каталог на Плесио, който ще откриете в този брой, е изцяло посветен на новите технологии при съвременните телевизори. Читателите ще могат да из...
Каталогът на Плесио, който ще откриете в днешния брой на Стандарт, по забавен начин представя идеята, за технологиите, които ни помагат да се справяме...
В новия каталог на Плесио в днешния брой на Стандарт ще намерите много идеи за пролетно обновление на любимите ви технологични джаджи във всички катег...
София. В съботния брой на в. Стандарт читателите ще открият специалното издание на каталога на Плесио, посветено на първите технологични премиери за г...
Тази събота в броя на в. Стандарт читателите ще открият специалното Коледно издание на каталога на Plesio. В 32 страници от фирмата предлагат идеи за...