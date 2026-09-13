Ето я последната Мис Плеймейт
За първи път бяха отличени две участнички
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За първи път бяха отличени две участнички
Playmate Of The Year 2020 може да е последното издание изобщо на легендарното шоу в свeтовен план
Медицинска сестра, кандидат кметица и дигитални факирки са сред претендентките
Украсената с бутикови свещи на REFAN сцена на "Рейнбоу плаза" посрещна 12-те претендентки на конкурса Playmate of the year. За трета поредна година ел...
И тази година козметичната марка „Рефан" има честта да връчи наградата на най-сексапилната българка, като генерален спонсор на най-меродавния и обсъжд...