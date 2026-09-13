Всичко за Плаващи

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Кристо: Аз съм егоист

Кристо: Аз съм егоист

Никой не притежава проектите ми - и затова съм свободен, казва Кристо "Не говоря никога за политика, религия и изкуство, а само за себе си. Егоист съ...

18 юни | 6:25
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Китай гради 20 плаващи АЕЦ

Китай гради 20 плаващи АЕЦ

Китай може да изгради до 20 плаващи атомни електроцентрали, съобщава в. "Глобал Таймс", цитирани от БГНЕС. В началото на март ръководителят на Китайс...

22 април | 11:30
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