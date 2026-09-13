Плаващи бункери разтоварват заклещения кораб
Днес се очаква морето да се успокои
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Днес се очаква морето да се успокои
Никой не притежава проектите ми - и затова съм свободен, казва Кристо "Не говоря никога за политика, религия и изкуство, а само за себе си. Егоист съ...
Китай може да изгради до 20 плаващи атомни електроцентрали, съобщава в. "Глобал Таймс", цитирани от БГНЕС. В началото на март ръководителят на Китайс...