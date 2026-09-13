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Почина скулпторът Ален Роа

Почина скулпторът Ален Роа

София. Почина големият български скулптор от френски произход Ален Роа . Роденият в град Троа, Франция скулптор избра България за своя втора родина и...

02 август | 14:36
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