След лястовица, скалист бряг украси кръгово кръстовище
От десетина дни жителите на морската ни столица - Варна, имат нова придобивка - пластиката „Скалистият бряг" украси кръговото кръстовище на ул. „Девня...
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От десетина дни жителите на морската ни столица - Варна, имат нова придобивка - пластиката „Скалистият бряг" украси кръговото кръстовище на ул. „Девня...
Пластиката на Баба Яга, която беше монтирана преди две години на един от електрическите стълбове пред администрацията на община Хасково беше демонтира...
Бялата лястовица "кацна" на едно от кръговите кръстовища, водещи към центъра на Добрич. Художествената пластика е изработена по идея на кмета на града...
Варна. Пластиката „Икар" – дело на скулптура Альоша Кафеджийски, бе показана днес на площад „Европейска солидарност" във Варна. „Трябва да вдигнем нив...
Монтана. Картина на художника Светлин Русев, на която е изобразена младата пророчица Ванга, бе продадена благотворително на търг в Монтана. Търгът бе...
София. Почина големият български скулптор от френски произход Ален Роа . Роденият в град Троа, Франция скулптор избра България за своя втора родина и...