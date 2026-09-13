Станишев държи ключа за нова Европа
15 премиери и президенти подкрепиха програмата на българина Стратегията на президента на ПЕС е първа по рода си след плана "Маршал" Лесно е да сложи...
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15 премиери и президенти подкрепиха програмата на българина Стратегията на президента на ПЕС е първа по рода си след плана "Маршал" Лесно е да сложи...
Европа не се разпада, но се променя, предупреди президентът на ПЕС Партията на европейските социалисти (ПЕС) стартира официално плана за нова социалн...
Най-важният план в живота ми е раждането на второто ми дете. Това призна пред бТВ лидерът на БСП Сергей Станишев. Той подчерта, че умишлено не е искал...