Половин София без топла вода за два дни
Жителите на половин София ще останат без топла вода за два дни. Това съобщиха от пресцентъра на "Топлофикация София" и уточниха, че заради планови рем...
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Жителите на половин София ще останат без топла вода за два дни. Това съобщиха от пресцентъра на "Топлофикация София" и уточниха, че заради планови рем...
Половин София ще остане без ток заради планови ремонти на ЧЕЗ по електропреносната мрежа. Те вече започнаха в понеделник и ще продължат до 21 юни. "В...
София. ЧЕЗ спира планираните изключвания на електрозахранването по празниците (периода от 19 декември 2014 г. до 5 януари 2015 г.), съобщиха от пресце...
София. Енергийната компания ЧЕЗ няма да прави планови превключвания и ремонти по съоръженията, които захранват училищата в Западна България до 20 юни....