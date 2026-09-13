Започна планов ремонт на 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

Козлодуй. Годишен планов ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" започна днес. В 01.30 часа 1000-мегаватовата мощност е била изключена от енергийната с...