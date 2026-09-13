ЧЕЗ: Смущения в тока на Лозен заради ремонт
Планов ремонт по съоръжения 110 кV на държавния Електроенергиен системен оператор – „ЕСО" ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България" АД налага захранване на...
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Планов ремонт по съоръжения 110 кV на държавния Електроенергиен системен оператор – „ЕСО" ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България" АД налага захранване на...
Приключи плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй". 1000-мегаватовата мощност бе включена в електроенергийната система на страната в 10...
Козлодуй. Годишен планов ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" започна днес. В 01.30 часа 1000-мегаватовата мощност е била изключена от енергийната с...