Наградиха най-добрите пилоти в Благоевград
Пламен Стайков грабна първото място в десетото юбилейно издание на втория кръг от националния автомобилен шампионат на България "Планинско рали Благое...
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Пламен Стайков грабна първото място в десетото юбилейно издание на втория кръг от националния автомобилен шампионат на България "Планинско рали Благое...