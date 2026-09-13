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Започва „Банско Филм Фест"

Започва „Банско Филм Фест"

Банско. Традиционният „Банско филм фест" превръща за поредна година най-добрият ни зимен курорт в столица на планинарското кино. От днес до 30 ноември...

25 ноември | 8:11
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