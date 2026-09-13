Стартира панорама на полски планинарски филми
Специална панорама на полски планинарски и екстремни филми ще се проведе от 7 до 9 юни от 18:00 ч. в залата на Полския институт в София. Там ще бъдат...
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Специална панорама на полски планинарски и екстремни филми ще се проведе от 7 до 9 юни от 18:00 ч. в залата на Полския институт в София. Там ще бъдат...
Отличиха и деца за хубави рисунки Банско. С връчване на наградите за най-добри филми приключи четиринадесетото издание на Международния фестивал за п...
Банско. Традиционният „Банско филм фест" превръща за поредна година най-добрият ни зимен курорт в столица на планинарското кино. От днес до 30 ноември...