Крисия с турне на жълтите павета
Президентът отличи триото с почетен знак, днес са при депутатите
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Президентът отличи триото с почетен знак, днес са при депутатите
Може ли да живеем в една по-добра планета – на феи или супергерои, може ли едно момиченце да покаже на света, че в България растат истински таланти, т...
Ла Валета. Слави Трифонов и семейството ми липсват много. Това каза Крисия Тодорова в гримьорната на Евровизия, няколко часа преди началото на песенни...