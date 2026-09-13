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Крисия: Слави, липсваш ми

Крисия: Слави, липсваш ми

Ла Валета. Слави Трифонов и семейството ми липсват много. Това каза Крисия Тодорова в гримьорната на Евровизия, няколко часа преди началото на песенни...

15 ноември | 11:47
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