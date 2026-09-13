Дискутираха плана за развитие на Разлог
Разлог. Първата дискусия за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог се проведе във вторник. Кметът Красимир...
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Разлог. Първата дискусия за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог се проведе във вторник. Кметът Красимир...
Гоце Делчев. Информационен ден по проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев" се проведе днес в сградата на кметст...
Симитли. Община Симитли спечели финансиране по проект по Оперативна програма „Административен капацитет". С тези средства кметството ще финализира общ...
Благоевград. Експерти и граждани на Благоевград обсъждаха план за развитие на общината до 2020 година. На публичния дебат присъстваха специалисти от о...