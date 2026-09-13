Нинова обсъди плана "Юнкер" с Крецу
Еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу се срещна с председателя на НС на БСП Корнелия Нинова по време на посещението си в България. Планъ...
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Еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу се срещна с председателя на НС на БСП Корнелия Нинова по време на посещението си в България. Планъ...
Повече български проекти могат да получат средства от плана "Юнкер", ако нови банки партньори се включат в инициативата. Това обясни зам. управляващия...
България да изработи свой инвестиционен план, подобен на Плана "Юнкер", са обсъждали еврокомисарят Кристалина Георгиева и вицепремиерът и министър на...