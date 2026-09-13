Пламена призна за "Капките"
Изпълнителката получава пълна подкрепа от семейството си за участието й в шоуто за имитации
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Изпълнителката получава пълна подкрепа от семейството си за участието й в шоуто за имитации
„Стигнах дотам да се ограничавам от водата, която пия. Всеки един килограм отгоре ме нараняваше". Това разказа певицата Пламена пред Нова ТВ, която се...
Русе. 16 години затвор при първоначален строг режим получи 38-годишният Пламен Петров от Русе, който на 20 април 2014 г. преби до смърт 7-годишната си...
Бащата Пламен най-вероятно ще бъде настанен в психиатрична клиника
Русе. Майката на Пламена сама погреба своята дъщеричка в събота. Никой от роднините не дойде за последно сбогом със 7-годишното дете. Разходите по пог...
Може да не съм бил прав, имам тумор в главата, защити се бащата изверг "Може да не съм бил прав тогава, но това се случи и назад няма да се върне" -...
С безразличието всички ставаме съучастници на родители като Пламен, който преби до смърт дъщеря си Едно седемгодишно дете бе убито навръх най-светлия...
При диагноза като нейната шансът да оживееш е 5%, признава д-р Милко Папазов
Приятели 2 дни я търсеха в нета, изпратиха я в бял ковчег