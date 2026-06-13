4 години решетки за убиеца на Петьо
Пъков ще обжалва присъдата Окръжният съд в Пазарджик осъди на четири години лишаване от свобода Цветан Пъков, прегазил 6-годишния Петьо на 14 април...
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Пъков ще обжалва присъдата Окръжният съд в Пазарджик осъди на четири години лишаване от свобода Цветан Пъков, прегазил 6-годишния Петьо на 14 април...
Пловдив въстава срещу убиеца на 6-годишния Петьо. Във вторник от 19 часа на площад "Съединение" в града ще има митинг в подкрепа на семейството на пре...
Изказвам съболезнования към родителите на Петьо, но и ги съветвам да не се доверяват на адвокати лешояди, които ще ги нападнат. Тези лешояди ще се поя...
За погребението детето беше буквално скърпено. Не мога да разбера защо Пъков е навлязъл в насрещното, не зная дали е правена алкохолна проба, Петьо бе...
Постоянна мярка "задържане под стража" бе наложена от окръжният съд в Пазарджик на Цветан Пъков, който на 14 април прегази 6-годишно момче в Панагюрищ...