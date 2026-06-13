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Съдът остави Пъков в ареста

Съдът остави Пъков в ареста

Постоянна мярка "задържане под стража" бе наложена от окръжният съд в Пазарджик на Цветан Пъков, който на 14 април прегази 6-годишно момче в Панагюрищ...

17 април | 17:13
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