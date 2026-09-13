Гигантски Пижо и Пенда посрещат на входа на Морската градина
Гигантска мартеница украси Варна за един от най-обичаните български празници – Баба Марта. Скулптури на Пижо и Пенда с височина над 2 метра са монтира...
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Гигантска мартеница украси Варна за един от най-обичаните български празници – Баба Марта. Скулптури на Пижо и Пенда с височина над 2 метра са монтира...
Фермери броят стотачка за овца в бяло и червено
Бизнесмен раздава 50 000 мартенички за оздравял син