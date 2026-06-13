Пиян съсед се оказа въоръжен до зъби
Пиян казанлъчанин, който заплашвал съседите си с пистолет, се оказал въоръжен до зъби. След като съкварталците на ул."Захари Стоянов" в Града на розит...
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Пиян казанлъчанин, който заплашвал съседите си с пистолет, се оказал въоръжен до зъби. След като съкварталците на ул."Захари Стоянов" в Града на розит...