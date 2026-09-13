Пиян мъж нападна лекар в Пловдив
Пиян мъж нападна лекар от бърза помощ в Пловдив. Това съобщиха от болницата "Св. Георги" в града, предаде Дарик. Пиян мъж е открит тази сутрин в безп...
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Пиян мъж нападна лекар от бърза помощ в Пловдив. Това съобщиха от болницата "Св. Георги" в града, предаде Дарик. Пиян мъж е открит тази сутрин в безп...
Пиян мъж е открил стрелба до шатрите на цирк "Балкански", които се намират на ул. "Опълченска" в София. Мъжът е произвел изстрелите около 23,30 часа с...
Тежко дежурство изкараха спешните медици в Благоевград в нощта срещу неделя. Наложи се полицаи да укротяват агресивен мъж, буйствал и обсипал с псувни...
Бургас. 41-годишен мъж е нанесъл побой на персонала на закусвалня в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Около 05.30 часа в Пето...