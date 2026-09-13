Всичко за Питър О'тул

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Питър О'Тул бил с 1033 жени

Питър О'Тул бил с 1033 жени

Питър О'Тул, легендарният холивудски актьор с морскосини очи, се е радвал на интимната компания на 1033 жени. Това поне твърдят авторите на новата био...

07 юли | 16:30
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Лорънс Арабски намери покой

Лорънс Арабски намери покой

Отиде си още една легенда на световното кино и театър. Големият ирландски бунтар и бонвиван Питър О'Тул почина на 81, съобщи неговият лондонски агент...

16 декември | 19:35
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Почина Питър О'Тул

Почина Питър О'Тул

Лондон. Ирландският актьор Питър О'Тул почина на 81-годишна възраст в лондонска болница след дълго боледуване.Неговата най-голяма роля в киното бе на...

16 декември | 8:16
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