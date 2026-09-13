Даян Крюгер: Питър О'Тул бе ужасен човек
Даян Крюгер, която се прочу с ролята на Елена от "Троя", не се посвени да нападне вече покойния и легендарен актьор Питър О'Тул. "Не ме интересува, ч...
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Даян Крюгер, която се прочу с ролята на Елена от "Троя", не се посвени да нападне вече покойния и легендарен актьор Питър О'Тул. "Не ме интересува, ч...
Питър О'Тул, легендарният холивудски актьор с морскосини очи, се е радвал на интимната компания на 1033 жени. Това поне твърдят авторите на новата био...
Отиде си още една легенда на световното кино и театър. Големият ирландски бунтар и бонвиван Питър О'Тул почина на 81, съобщи неговият лондонски агент...
Лондон. Ирландският актьор Питър О'Тул почина на 81-годишна възраст в лондонска болница след дълго боледуване.Неговата най-голяма роля в киното бе на...